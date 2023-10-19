Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Ингушетии
В Ингушетии один человек погиб в результате возгорания в жилом доме, сообщает 19 октября Telegram-канал главного управления МЧС по республике.
«В 00:30 мск 19.10.2023 года в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что в городе Карабулак по улице Осканова, дом 24, произошел пожар», ― сказано в сообщении.
Как выяснилось, площадь возгорания составила 2 кв. м. В результате пожара погиб один человек. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Всего в тушении пожара приняли участие восемь спасателей и две пожарных машины.
Ранее, в ночь на 18 октября, в селе Смоленщина под Иркутском в результате пожара в брусовом доме погиб мужчина. К моменту прибытия спасателей из-под кровли дома уже шел густой дым.