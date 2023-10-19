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Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Облачно, дождь, мокрый снег и до +6 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 19 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +4…+6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается +1…+6 градусов, ночью похолодает до –2 градусов и местами возможна гололедица.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

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Ранее, 18 октября, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца октября волны тепла будут чередоваться с холодом. Позднякова отметила, что в конце октября будет холоднее, чем в предстоящие выходные.

До этого, 16 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал температуру воздуха ночью в –5 градусов к концу недели в Москве. Так, по его словам, в ночь на пятницу, 20 октября, ночные температуры в столице и области опустятся до отрицательных значений практически повсеместно. Температура воздуха днем будет держаться на уровне до +4 градусов.

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