Станцию Митьково на МЦД-3 достроят в 2024 году
Строительство станции Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируют завершить в 2024 году. Об этом в среду, 18 октября, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на остановочном пункте оборудуют новую пассажирскую платформу с навесом, а также подземный вестибюль для пассажиров, пишет агентство городских новостей «Москва». Реализация проекта позволит обеспечить удобную пересадку пассажиров на трамвайную линию, а также пешеходную связь со станций метро «Сокольники», отмечает телеканал «360».
По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, готовность объекта на данный момент составляет 50%, пишет RT. Уже завершены монолитные работы на пассажирской платформе, сообщает сайт aif.ru. Строители приступили к монтажу навесов, укладке плитки на платформах, а также к внутренней отделке вестибюля, сообщает НСН.
В сентябре заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что к 2025 году количество пассажиров МЦД-3 может вырасти до 450 тыс. человек в сутки. По его словам, МЦД-3 сделан с самого начала с большим запасом провозной способности.
Новую линию МЦД-3 с 38 остановками и протяженностью 85 км запустили 17 августа. В торжественной церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, уточняет «Москва 24».
Диаметр соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, МЦД-3 проходит через четыре подмосковных города, где в общей сложности проживают свыше 1 млн человек. По его словам, к 2030 году население увеличится почти в два раза, отмечает телеканал «Звезда».