Завершение конфликта на Украине на данном этапе привело бы к безусловной победе российской стороны. Такое мнение высказал французский генерал Бруно Клермон в интервью для журнала Valeurs Actuelles в среду, 18 октября.

«Если бы конфликт закончился завтра, русские просто победили бы», — заявил он.

Как отмечает издание, Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают из-за того, что их главные цели в противостоянии с Россией — возвращение под власть киевского режима Крыма и Донбасса — так и остались нереализованными.

«Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведет к разрушению всей системы», — говорится в публикации.

Ранее в этот день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что для президента Украины Владимира Зеленского есть только два исхода: либо он погибнет в стране, либо попытается скрыться за границу. Однако даже при условии успешного побега украинский народ будет ненавидеть Зеленского, поскольку именно президент виновен в огромных потерях в рядах ВСУ.

Перед этим, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов.

13 октября полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер предположил, что неизбежное поражение ВСУ приведет к падению режима Зеленского.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.