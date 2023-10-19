В Москве стартовала высадка тюльпанов
В Москве начались работы по высадке тюльпанов, чтобы перед наступлением холодов луковицы успели укорениться. Об этом в среду, 18 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, сотрудники столичного комплекса городского хозяйства высадят порядка 15 млн цветов на площади более 220 тыс. кв. м, сообщает «Москва 24».
Бирюков отметил, что тюльпаны традиционно распустятся к майским праздникам. Цветы будут украшать улицы, скверы, парки, набережные и общественные пространства, сообщает телеканал «360».
Среди сортов тюльпанов — желтые «Стронг Голд» с вытянутыми бокалообразными бутонами, багряно-красные «Апельдорн», белые «Роял Вирджин» и нежно-розовый «Шуга Лав», отмечает агентство городских новостей «Москва».
Цветники после высадки декорируются разноцветной щепой, которая помогает защищать луковицы от сильных морозов, пишет сайт kp.ru.
14 октября стало известно, что новый всесезонный парк с лугом появится в Бутырском районе Москвы. На территории построят площадки для детских игр, занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Парк станет частью комплекса небоскребов.