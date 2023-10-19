Реклама
Прямой эфир
Мир
NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Мир
США ослабили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы
Мир
Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля
Мир
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Общество
В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ
Мир
Медведев возложил ответственность за новый виток напряженности на Ближнем Востоке на США
Мир
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Экономика
В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тыс.
Наука и техника
Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году
Мир
Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава минобороны Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября
Сюжет:

Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2025 году запланировано завершение третьего этапа модернизации Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП), которую начнут использовать в космическом оборудовании уже к 2026 году. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ГК «Роскосмос».

Перед началом эксплуатации систему необходимо провести через два этапа испытаний, которые состоят из предварительного и межведомственного статуса.

«При их успешном проведении [испытаний] и подтверждении заданных требований к системе будет принято решение о вводе модернизированной АСПОС ОКП в эксплуатацию с начала 2026 года», ― цитирует ТАСС заявление «Роскосмоса».

В госкорпорации уточнили, что сложность обстановки в космосе быстро возрастает, поэтому работы по развитию АСПОС ОКП не прекращаются.

Всем «Наука»: почему аварии на МКС происходят всё чаще
Эксперты назвали возможные причины утечки теплоносителя на российском лабораторном модуле 

Ранее, 3 октября, стало известно, что «Роскосмос» рассматривает возможность более ранних запусков миссий «Луны-26» и «Луны-27». Тогда глава госкорпорации Юрий Борисов подчеркнул, что «Роскосмос» решительно настроен продолжать программу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023