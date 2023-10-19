Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году
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- Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году
В 2025 году запланировано завершение третьего этапа модернизации Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП), которую начнут использовать в космическом оборудовании уже к 2026 году. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ГК «Роскосмос».
Перед началом эксплуатации систему необходимо провести через два этапа испытаний, которые состоят из предварительного и межведомственного статуса.
«При их успешном проведении [испытаний] и подтверждении заданных требований к системе будет принято решение о вводе модернизированной АСПОС ОКП в эксплуатацию с начала 2026 года», ― цитирует ТАСС заявление «Роскосмоса».
В госкорпорации уточнили, что сложность обстановки в космосе быстро возрастает, поэтому работы по развитию АСПОС ОКП не прекращаются.
Ранее, 3 октября, стало известно, что «Роскосмос» рассматривает возможность более ранних запусков миссий «Луны-26» и «Луны-27». Тогда глава госкорпорации Юрий Борисов подчеркнул, что «Роскосмос» решительно настроен продолжать программу.