Реакция премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе международного форума «Один пояс ― один путь» в Пекине ― не что иное, как «лицемерие в кубе». Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Каллас продемонстрировала максимальное осуждение встречи Путина и Орбана, в то время как ее муж продолжал вести бизнес с Россией уже после начала спецоперации.

«При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала конфликта, несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе», ― заявил Сийярто в своем сообщении в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

О том, что муж эстонского премьера является совладельцем логистической компании, которая продолжала вести бизнес в России после начала СВО, стало известно в августе. 24 августа президент Эстонии Алар Карис призвал премьер-министра объяснить обществу скандал с ее мужем.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и усилили военную и финансовую поддержку Киева после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года.