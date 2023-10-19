Роспотребнадзор предложил снизить минимальное число истцов для подачи групповых исков
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- Роспотребнадзор предложил снизить минимальное число истцов для подачи групповых исков
Роспотребнадзор предлагает снизить минимальное число истцов, которое необходимо для рассмотрения судом группового иска (сейчас оно составляет 20 человек). Об этом говорится в официальном ответе службы на обращение сенатора Артема Шейкина, документ есть в распоряжении «Известий».
По мнению Роспотребнадзора, это изменение «позволит увеличить число поданных исков в защиту прав и законных интересов группы потребителей, а также обеспечит доступность граждан к правосудию».
Роспотребнадзор в 2022 году подал 41 коллективный иск (в 2021 году — 29). Большинство из них — в сфере ЖКХ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
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