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Роспотребнадзор предложил снизить минимальное число истцов для подачи групповых исков

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Роспотребнадзор предлагает снизить минимальное число истцов, которое необходимо для рассмотрения судом группового иска (сейчас оно составляет 20 человек). Об этом говорится в официальном ответе службы на обращение сенатора Артема Шейкина, документ есть в распоряжении «Известий».

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В прошлом году управляющие компании потратили на это более 4 млрд рублей

По мнению Роспотребнадзора, это изменение «позволит увеличить число поданных исков в защиту прав и законных интересов группы потребителей, а также обеспечит доступность граждан к правосудию».

Роспотребнадзор в 2022 году подал 41 коллективный иск (в 2021 году — 29). Большинство из них — в сфере ЖКХ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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