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В России предложили создать цифровой сервис для подачи групповых исков в суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России обсуждается возможность создания цифрового сервиса для подачи в суд коллективных исков, выяснили «Известия». С предложением о создании такой площадки выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

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Роспотребнадзор поддерживает идею создания централизованного информационного ресурса в сфере групповых исков (официальный ответ службы есть в распоряжении «Известий»).

На этой платформе гражданин сможет как присоединиться к коллективному иску, так и сам стать инициатором его появления.

«Предполагается, что платформа будет содержать информацию о всех коллективных исках, систематизированных по регионам страны, ответчикам. Чтобы каждый гражданин, например в части неоказания услуг ЖКХ или утечек персональных данных, имея схожие претензии, мог оперативно получить информацию о том, где рассматривается иск к той или иной организации, о чем он, кто истцы и так далее», — рассказал «Известиям» Артем Шейкин.

Сервис призван помочь истцам из разных регионов России найти друг друга и присоединиться к иску. Например, по делам об утечке персональных данных или неоказанию услуг ЖКХ. Сейчас по закону к коллективному иску должны присоединиться не менее 20 человек, чтобы началось его рассмотрение в суде.

Инструмент коллективных исков о защите прав и законных интересов группы потребителей появился в России в конце 2019 года. До этого с такими исками в РФ могли обратиться лишь предприниматели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чат суда: в РФ обсуждают создание сервиса для подачи групповых исков

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