Пропалестинские протестующие ворвались в одно из зданий Капитолия США

Протестующие, призывающие к прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, ворвались в одно из зданий комплекса американского Капитолия, несколько человек арестованы. Об этом в среду, 18 октября, сообщил телеканал Fox News, опубликовав кадры с места событий.

«Пропалестинские протестующие заполонили Ротонду Кэннон на Капитолийском холме в среду, сотни протестующих требовали прекращения огня между Израилем и ХАМАС», — передает издание.

Полиция Капитолия США (USCP) заявила, что демонстрации не допускаются в зданиях конгресса. В сообщении, которое опубликовала USCP в соцсети X, сказано, что правоохранительные органы предупредили протестующих прекратить акцию, а «когда они не подчинились, начали их арестовывать». На данный момент известно о задержании трех человек, которых обвиняют в нападении на полицейского.

Кроме того, по информации телеканала, около самого Капитолия собрались еще сотни человек, которые также требуют прекращения огня. Полиция работает над разгоном демонстрации. Отмечается, что акция протеста началась в Национальном торговом центре. В целях безопасности некоторые дороги были перекрыты для проезда.

По данным телеканала ABC News, к 17:00 (00:00 мск) полиции удалось вытеснить протестующих из офиса палаты представителей в Вашингтоне. Тем не менее демонстрация противников военных действий в секторе Газа продолжается на улице, заявили журналисты.

Ранее в этот день массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД в Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ. Затем начались жесткие задержания, сообщил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин. Накануне в Берлине также прошло несколько пропалестинских демонстраций.

В этот же день возле генконсульства Израиля в Стамбуле собралась толпа, которая требует прекращения огня по сектору Газа, сообщил «Известиям» с места событий журналист Мирбек Бекболсун Ахмад. Он уточнил, что среди протестующих немало медиков.

Также в ночь на 18 октября протесты прошли в ряде других стран, в том числе Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.