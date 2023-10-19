Власти украинского города Сумы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Инфраструктурный объект поврежден в городе Сумы на севере Украины, сообщила поздним вечером 18 октября областная военная администрация.
«На месте работают все экстренные службы и военная администрация», — сказано в сообщении Telegram-канала.
Ранее этим вечером сообщалось о взрывах в городе.
Также отмечается, что воздушная тревога действует в Николаевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.
Минобороны РФ информацию не комментировало.
Ранее этим вечером сообщалось о прозвучавших взрывах в Днепропетровской области Украины. До этого, днем, стало известно о взрывах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровске. Тогда украинское издание «Зеркало недели» рассказало о воздушной тревоге в Запорожье.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.