Республиканец Джордан проиграл во втором раунде выборов спикера конгресса

Кандидат от Республиканской партии на выборах спикера палаты представителей конгресса США Джим Джордан не набрал необходимое количество голосов. Таким образом, по результатам второго раунда выборов конгресс не смог избрать спикера, о чем 18 октября сообщает агентство CNN.

199 представителей отдали свой голос за Джордана, что на один голос меньше, чем по итогам первого раунда. Кандидатуру Джордана не поддержали 22 республиканца. Тем временем демократ Хаким Джеффрис набрал 212 голосов ― так же, как в первом раунде.

Чтобы занять пост спикера, кандидату необходимо получить большинство голосов с учетом полного состава палаты представителей, а именно 217 голосов. Дата следующего раунда выборов пока что не назначена, сообщает CNN.

Ранее, 6 октября, экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета палаты представителей республиканца Джима Джордана на пост спикера нижней палаты конгресса.

Тогда сообщалось, что поддержка Трампа даст Джордану наибольшие шансы занять пост спикера в нижней палате, который считается третьим по значимости в политической иерархии Соединенных Штатов.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу в связи с принятием решения о финансировании правительства.