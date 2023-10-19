Реклама
Прямой эфир
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Мир
Медведев возложил ответственность за новый виток напряженности на Ближнем Востоке на США
Мир
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Экономика
В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тысяч
Мир
Эрдоган объявил трехдневный траур по погибшим в Газе
Мир
Власти украинского города Сумы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Мир
Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава минобороны Украины
Мир
Медведев назвал происходящее вокруг Палестины и Израиля «войной без правил»
Недвижимость
Застройщикам предложили бесплатно отдать квартиры государству в обмен на льготы
Экономика
Почти в 30 субъектах РФ могут появиться «агрегаторы фермерской продукции»
Мир
МИД Великобритании порекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ливана
Мир
Пропалестинские протестующие ворвались в одно из зданий Капитолия США
Мир
Полиция Афин применила слезоточивый газ против митингующих в поддержку Палестины
Экономика
Около трети отелей под брендами Radisson в России переименуют в Cosmos

Республиканец Джордан проиграл во втором раунде выборов спикера конгресса

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат от Республиканской партии на выборах спикера палаты представителей конгресса США Джим Джордан не набрал необходимое количество голосов. Таким образом, по результатам второго раунда выборов конгресс не смог избрать спикера, о чем 18 октября сообщает агентство CNN.

199 представителей отдали свой голос за Джордана, что на один голос меньше, чем по итогам первого раунда. Кандидатуру Джордана не поддержали 22 республиканца. Тем временем демократ Хаким Джеффрис набрал 212 голосов ― так же, как в первом раунде.

Чтобы занять пост спикера, кандидату необходимо получить большинство голосов с учетом полного состава палаты представителей, а именно 217 голосов. Дата следующего раунда выборов пока что не назначена, сообщает CNN.

Исторический конгресс: спикера палаты представителей впервые отправили в отставку
Кто может занять вакантное место и какую роль в отстранении сыграла Украина

Ранее, 6 октября, экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета палаты представителей республиканца Джима Джордана на пост спикера нижней палаты конгресса.

Тогда сообщалось, что поддержка Трампа даст Джордану наибольшие шансы занять пост спикера в нижней палате, который считается третьим по значимости в политической иерархии Соединенных Штатов.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу в связи с принятием решения о финансировании правительства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023