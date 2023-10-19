МИД Великобритании порекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ливана

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) порекомендовало своим гражданам не планировать путешествия в Ливан в ближайшее время. Такое обращение появилось на официальном сайте правительства страны в среду, 18 октября.

«Не рекомендуем Вам любые посещения всего Ливана. Если Вы в данный момент находитесь в Ливане, мы призываем Вас уехать, пока коммерческие варианты остаются доступными», — сказано в рекомендации.

В министерстве также добавили, что события в Ливане развиваются стремительно, а обстрелы на границе с Израилем продолжаются. Существует и риск массовых волнений.

Ранее в тот же день Германия направила на Кипр специальные элитные военные подразделения, чтобы эвакуировать граждан ФРГ из Ливана, если произойдет расширение палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.