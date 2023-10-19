Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного в провинции Идлиб при обстреле боевиков
Мир
Посол Палестины в Марокко призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и КНР
Мир
В Стамбуле тысячи протестующих собрались возле генконсульства Израиля
Мир
Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Происшествия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Мир
ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Мир
На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Мир
Журналист Херш заявил о намерении Израиля устроить в Газе подобие Хиросимы
Сюжет:

Медведев назвал происходящее вокруг Палестины и Израиля «войной без правил»

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на Ближнем Востоке — это война без правил, основанная на терроре и доктрине непропорционального применения силы против гражданского населения. Так прокомментировал палестино-израильский конфликт в статье для «Известий» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

«Войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов. Не стал исключением и новый конфликт между палестинцами и израильтянами, у которого есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну. А при плохом стечении обстоятельств — в войну глобальную», — заметил политик.

Он напомнил о ракетном ударе 17 октября по баптистской больнице в секторе Газа, который привел к гибели более 470 человек.

«Многие тяжело ранены и могут навсегда остаться инвалидами. Это произошло несмотря на то, что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что этот «варварский акт» требует решительного осуждения.

Подробнее читайте в колонке Дмитрия Медведева для «Известий»:

Бесконечная война

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023