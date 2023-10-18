Как минимум пять человек погибли в результате удара в районе школы БАПОР в Газе

Школа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которая расположена в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа, попала под обстрел со стороны Израиля. Об этом 18 октября сообщает телеканал Al Jazeera.

В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще около 55 пострадали.

Кроме того, добавили корреспонденты Al Jazeera, еще 10 человек, в том числе женщины и дети, стали жертвами атаки по жилому дому в Хан-Юнисе.

За день до этого в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.