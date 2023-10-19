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В Подмосковье два человека пострадали в ДТП на пешеходном переходе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с другой машиной на пешеходном переходе, после чего сбил двух человек. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по Московской области, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства в среду, 18 октября.

ДТП случилось в городе Балашиха, возле одного из домов на улице Юбилейная, примерно в 18:00.

«По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем марки Lada, совершила столкновение с легковым автомобилем, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом, а после с переходящими дорогу пешеходами», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшими оказались женщина 1997 и ее брат 2010 годов рождения. Они получили травмы, их госпитализировали для дальнейшего оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Днем ранее, 17 октября, в Екатеринбурге водитель не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Автомобиль сбил троих людей, двое из которых скончались на месте.

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