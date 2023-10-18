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На Украине сообщили о взрывах в Сумах

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В Сумах на Украине прогремели взрывы. Об этом в среду, 18 октября, сообщает Klymenko Times.

«Взрыв в Сумах. Детали уточняются», — пишет издание в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным, опубликованным Telegram-каналом «Зеркало недели», вечером 18 октября воздушная тревога звучала в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

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Ранее этим вечером сообщалось о прозвучавших взрывах в Днепропетровской области Украины. До этого, днем, стало известно о взрывах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровске. Тогда украинское издание «Зеркало недели» рассказало о воздушной тревоге в Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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