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В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного в провинции Идлиб при обстреле боевиков

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Сирийский военный погиб в результате снайперского огня со стороны боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил на брифинге в среду, 18 октября, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил убит один сирийский военнослужащий», — говорится в сообщении.

Кроме того, трое сирийских военнослужащих получили ранения в результате сброса гранаты с беспилотника, запущенного террористами из района населенного пункта Фатира провинции Идлиб.

Также Кулить сообщил, что за последние сутки было зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» обе запрещены в РФ) в провинциях Алеппо и Идлиб.

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Ранее, 16 октября, Кулить сообщал, что террористические группировки в Сирии проводят подготовку ряда нападений на мирное население и районы дислокации российских и сирийских войск, а также на гражданскую инфраструктуру. Предполагалось, что боевики могут использовать беспилотники и реактивные системы залпового огня с большим радиусом поражения.

Перед этим, 15 октября, ВКС России атаковали ремонтную базу бронетанковой техники боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ). Кулить пояснил, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны двух вышеназванных террористических организаций.

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