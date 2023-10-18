Психолог об авторах пентаграммы для Трушнина: склонность к вандализму закладывается с детства

Нарисовавшие пентаграмму со свиной головой у двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина в детстве могли быть избалованы или брошены, чаще всего именно по этим причинам молодые люди начинают увлекаться вандализмом. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» психолог Илья Суслов.

«Ребенок, подросток или уже взрослый провоцирует общество и ждет, когда его накажут, то есть тестирует границы: «А что, всё можно? И так можно?» — отметил он.

Психолог объяснил, что вандализм как феномен возникает либо от того, что родители не ставят границ в детстве, не наказывают и не объясняют, что хорошо и плохо, либо от того, что подросток таким образом пытается привлечь их внимание.

Кроме того, эксперт прокомментировал реакцию родителей задержанных людей, которые не стали осуждать детей за произошедшее.

«Либо они боятся уголовных преследований и пытаются оправдать их действия, либо хотят снять с себя ответственность», — предположил Суслов.

Ранее в этот день Валентина Ж., мать задержанной за рисунок пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Светланы А., в беседе с изданием отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила», а ее причастность еще «надо доказать». А Ольга Валерьевна, мать задержанного Владислава Р., отказалась признавать вину сына. Она заявила, что он не мог взять подобный заказ.

Публицист Эльдар Касаев в беседе с «Известиями» заявил, что родители вандалов, нарисовавших пентаграмму, также несут ответственность за произошедшее. Специалист подчеркнул, что, если родитель стремится помочь ребенку, который допустил ошибку, он сам должен преодолеть в себе тенденцию к противоправным поступкам.

Ранее в этот день у двери квартиры Трушнина в Москве злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи. По подозрению в совершении преступления задержаны Владислав Р. и Светлана А. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Задержанный молодой человек рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что они осуществили пять заказов по пяти разным адресам. Ему до конца не объясняли значения пентаграмм.

В распоряжении «Известий» есть аудиозапись разговора заказчика и исполнителя акта вандализма, при этом заказчик этого инцидента говорил с украинским акцентом, а исполнитель заявил, что работа предстоит еще в двух квартирах.