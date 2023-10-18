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В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного в провинции Идлиб при обстреле боевиков
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В Стамбуле тысячи протестующих собрались возле генконсульства Израиля
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Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии
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На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Происшествия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
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ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
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Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
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Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
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ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
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На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
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Журналист Херш заявил о намерении Израиля устроить в Газе подобие Хиросимы

Школа, где работала задержанная Светлана

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