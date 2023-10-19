Сезонный уход

Рано или поздно этот день должен был случиться. Спустя 5765 дней после дебюта на первом чемпионате России — аж 2008 года — чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в возрасте 26 лет всё же близка к завершению карьеры. 18 октября о решении титулованной фигуристки пропустить сезон-2023/24 сообщило «РИА Новости». «Сегодня в очередной раз вспомнила, как это быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!» — написала Туктамышева в соцсетях.

О планах самой возрастной российской одиночницы уйти многие журналисты говорили еще в начале сезона. Но раскрывать эту тайну было как-то не комильфо — Туктамышева точно была бы против. Но в целом в опубликованной новости о пропуске сезона ничего неожиданного нет. Причины ухода сейчас очевидны. Отсутствие мотивации, о котором Лиза сама говорила в сентябре: «Выступление на Гран-при? Я не могу ничего обещать».

Сейчас элементарно можно больше заработать, выступая в шоу и будучи комментатором. Руководитель спортивной дирекции Первого канала Ольга Черносвитова подтвердила «Известиям», что у фигуристки будут проекты на канале. Известно, что Туктамышевой всегда хотелось снимать закулисье соревнований — возможно, до этого и дойдет.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова в разговоре с «Известиями» назвала решение Туктамышевой неожиданным и грустным, но правильным. И действительно, без шансов на международные соревнования фигуристке из Глазова, которая дошла до серий Гран-при и чемпионатов мира, ездить лениво. В целом Елизавета настолько разносторонняя личность и с таким опытом в фигурном катании, что может преуспеть и в медийном плане, и в тренерском — насколько известно, такие планы она тоже рассматривала, особенно после ухода из группы Алексея Мишина многолетнего тренера Татьяны Прокофьевой.

— Это решение Лизы, — сказал «Известиям» призер Олимпийских игр тренер Илья Авербух. — Нужно его уважать. И надо говорить, что она не закончила, а взяла паузу. Работать с ней — одно удовольствие. Мы работали летом в Сочи. Я поставил ей короткую программу, которую она показывала на контрольных прокатах. В общем, она приняла решение немного сконцентрироваться на шоу.

Впрочем, оставить небольшую вероятность второго пришествия Императрицы всё же хочется. За карьеру Туктамышева выиграла чемпионат мира (2015), серебряную медаль чемпионата мира (2021), чемпионат Европы (2015), бронзу чемпионата Европы (2013), финал Гран-при (2015), четыре этапа Гран-при, командный чемпионат мира (2021), чемпионат России (2013), а также взяла бронзу чемпионата России (2023).

И так и не поехала на Олимпиаду. Именно поэтому будто теплится надежда, что произойдет чудо и ради олимпийской миссии Елизавета останется в деле. Тем более, если вдруг отбор на Игры-2026 для россиян будет каким-то нестандартным и не чисто спортивным, Лиза — первая претендентка на путевку от МОК.

Символично и то, что Туктамышева уходит на подъеме, в эпоху своего ренессанса. Ее две медали чемпионата России обрамляют карьеру с двух сторон. В последние годы Туктамышева после пары лет в забвении вернулась на вершину и, если бы судьи были чуть более лояльны, поехала бы на Игры в Пекин.

Какое наследие оставит Туктамышева? Вопрос пока открытый. Это нестандартный случай, когда человек, который, очевидно, самый заслуженный в своем виде спорта, ни разу не был в нем настоящим лидером, за исключением постолимпийского сезона после Сочи. Она не выдумала четверной, как Трусова или Щербакова, ее тройной аксель действительно останется уникальным, но сейчас его уже делают десятки юниорок.

Ее постановки действительно были и веселыми, и пронзительными, и неожиданными, она принесла в нашу фигурку секс, но, наверное, главным наследием будет то, что Лиза просто была в нашем женском одиночном до 26 лет. И теперь из женской одиночки уходит последний взрослый человек, который видел международные соревнования. Будут ли личности, которые способны ее затмить по умению говорить, тем более в условиях отстранения? Пока таких не видно.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора