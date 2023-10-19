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В Москве рассказали о востребованности консультаций бизнес-экспертов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С 2012 года специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) провели более миллиона бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, к экспертам обращались, в частности, производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства.

«Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них — налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется», — рассказала Сергунина.

Миллионным получателем консультации стала основательница творческой студии и магазина изделий из натуральных материалов, которая интересовалась инструментами для масштабирования своего дела. Поддержкой «Малого бизнеса Москвы» воспользовалась и руководитель туркомпании, которая организовала сообщество для деловых женщин, а также предприниматель из сферы ресторанного бизнеса и владелица текстильной мастерской.

Консультации проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Бизнесмены могут получить рекомендации экспертов через портал проекта МБМ, по телефону, а также при личном визите в центры услуг для бизнеса.

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