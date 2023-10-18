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Посол Палестины в Марокко призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и КНР

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Фото: Global Look Press/dpa
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Ради защиты своих интересов арабским странам следует заручиться поддержкой России и Китая, заявил 18 октября посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки.

«Арабы должны снискать поддержку России и Китая, чтобы защитить свои интересы», — приводит ТАСС слова дипломата со ссылкой на телеканал Sky News Arabiya.

Также он подчеркнул, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта «под ударом сейчас находится не только сектор Газа, но и весь регион».

Ранее о поддержке непрерывной связи палестинского анклава с правительством РФ и представительствами России в Палестине и Каире по вопросам помощи населению сектора Газа и эвакуации россиян из региона рассказывал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. 16 октября на брифинге он указал на эффективную поддержку России, в частности, инициативу помощи в доставке гуманитарного груза в Палестину.

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РФ с первых дней конфликта выступает против кровопролития в зоне палестино-израильского конфликта и активно принимает участие в разрешении нового витка кризиса на Ближнем Востоке. Так, ранее в этот день Россия направила в Совбез (СБ) ООН проект гуманитарной резолюции, касающийся палестино-израильского конфликта.

До этого, 14 октября, Россия в проекте резолюции предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условий для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября — палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. — ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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