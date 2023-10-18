Онколог назвала изжогу возможным симптомом предрака

Изжога может говорить о наличии у человека гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая, в свою очередь, вызывает дисплазию, являющуюся предраковым состоянием. Об этом 18 октября в разговоре с «Лайфом» заявила врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.

Она отметила, что при ГЭРБ из желудка в пищевод регулярно выбрасывается кислота, травмирующая его слизистую. В результате может развиться дисплазия.

«При длительном воздействии кислоты на слизистую оболочку пищевода ее клетки начинают восстанавливаться с патологиями — такие клетки называются диспластическими. Дисплазия — это предраковое состояние», — подчеркнула Марьенко.

Если такие клетки своевременно не будут обнаружены и вылечены, они могут переродиться в раковые, указала онколог.

Для профилактики болезни она посоветовала избавиться от вредных привычек, в том числе от алкоголя, курения и вредной пищи.

Ранее, 17 октября, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям» о пользе граната. По ее словам, в рамках исследований были получены доказательства фармакологической активности данного плода при ряде заболеваний, в том числе при раке. Врач также посоветовала употреблять гранат с косточками, поскольку в них содержится большое количество грубоволокнистой клетчатки, эффективной при профилактике рака.