Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного в провинции Идлиб при обстреле боевиков
Мир
Посол Палестины в Марокко призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и КНР
Мир
В Стамбуле тысячи протестующих собрались возле генконсульства Израиля
Мир
Массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД Германии
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Происшествия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Мир
ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Мир
На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Мир
Журналист Херш заявил о намерении Израиля устроить в Газе подобие Хиросимы

Опубликованы кадры из квартиры нарисовавших для Трушнина пентаграмму вандалов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры из квартиры, где проживают Владислав Р. и Светлана А., нарисовавшие пентаграмму со свиной головой у двери квартиры в Москве корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Задержанные проживают вместе с родителями Владислава. Его отец показал комнату молодых людей.

«Что вы здесь видите запрещенного?» — спросил Андрей Павлович у съемочной группы, а также показал художественные материалы, которыми пользовалась Светлана.

Также в распоряжении «Известий» есть кадры предполагаемых ранних мест жительства Светланы А., родители которой проживают во Владикавказе. На кадрах можно увидеть дом ее матери. Валентина Ж. отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила» и ее причастность еще «надо доказать». Про себя же Валентина думает, что не имеет отношения к произошедшему.

Помимо этого, есть видео с предполагаемого второго адреса матери Светланы.

Также есть кадры с места жительства отца Светланы. Он рассказал, что с матерью своей дочери он в разводе и живет во Владикавказе. В Москве Светлана училась на художественном факультете, но вскоре бросила. О том, работает его дочь или нет, мужчина не знает.

Помимо этого, «Известия» выяснили, что Светлана преподавала в школе рисования, расположенной на улице Горького.

Мать Владислава Ольга также отказалась признавать вину сына, возложив ответственность за вандализм на Светлану.

При этом публицист Эльдар Касаев подчеркнул, что родители вандалов несут ответственность за произошедшее. По его словам, если дети за деньги готовы совершать противоправные поступки, то и родители «не без греха».

Ранее в этот день у двери квартиры журналиста в Москве злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи.

Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Молодой человек рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что они осуществили пять заказов по пяти разным адресам. Ему до конца не объясняли значения пентаграмм.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023