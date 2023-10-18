Опубликованы кадры из квартиры нарисовавших для Трушнина пентаграмму вандалов

Появились кадры из квартиры, где проживают Владислав Р. и Светлана А., нарисовавшие пентаграмму со свиной головой у двери квартиры в Москве корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Задержанные проживают вместе с родителями Владислава. Его отец показал комнату молодых людей.

«Что вы здесь видите запрещенного?» — спросил Андрей Павлович у съемочной группы, а также показал художественные материалы, которыми пользовалась Светлана.

Также в распоряжении «Известий» есть кадры предполагаемых ранних мест жительства Светланы А., родители которой проживают во Владикавказе. На кадрах можно увидеть дом ее матери. Валентина Ж. отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила» и ее причастность еще «надо доказать». Про себя же Валентина думает, что не имеет отношения к произошедшему.

Помимо этого, есть видео с предполагаемого второго адреса матери Светланы.

Также есть кадры с места жительства отца Светланы. Он рассказал, что с матерью своей дочери он в разводе и живет во Владикавказе. В Москве Светлана училась на художественном факультете, но вскоре бросила. О том, работает его дочь или нет, мужчина не знает.

Помимо этого, «Известия» выяснили, что Светлана преподавала в школе рисования, расположенной на улице Горького.

Мать Владислава Ольга также отказалась признавать вину сына, возложив ответственность за вандализм на Светлану.

При этом публицист Эльдар Касаев подчеркнул, что родители вандалов несут ответственность за произошедшее. По его словам, если дети за деньги готовы совершать противоправные поступки, то и родители «не без греха».

Ранее в этот день у двери квартиры журналиста в Москве злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи.

Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Молодой человек рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что они осуществили пять заказов по пяти разным адресам. Ему до конца не объясняли значения пентаграмм.