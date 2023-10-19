В Москве ставки сделок по аренде элитного жилья за год выросли до пиковых значений. Об этом «Известиям» 19 октября сообщила генеральный директор агентства элитной недвижимости «Intermark Аренда» Елена Куликова.

В сентябре общее число экспонируемых квартир на рынке высокобюджетной аренды Москвы сократилось примерно на половину (на 51%) в сравнении с прошлым годом, за последний же квартал объем снизился только на 31%. В агентстве отметили, что рынок снова становится высококонкурентным, и арендаторы готовы снимать более дорогие варианты квартир и апартаментов. Тренд на восстановление рынка усилился традиционным явлением сезонного спроса. Собственники отказываются от дисконтов, поэтому арендные ставки пока заметно не индексируются.

«Мы продолжаем фиксировать активный спрос на элитную аренду. Причем, если раньше мы говорили о восстановлении спроса с большой осторожностью, то сегодня видим, что рынок уже живет по законам «здорового» времени. Так, одним из самых востребованных в аренде элитного жилья периодов традиционно являлись август-сентябрь, и в этом году мы снова наблюдаем активность арендаторов в эти месяцы», — отмечает Куликова.

При этом совокупный спрос за третий квартал этого года превысил спрос во втором квартале более, чем на четверть — на 28%. Только в сентябре 2023 года прошло на 10% больше сделок в сравнении с прошлым годом.

Из-за активной позиции арендаторов выросла стоимость сделок, при этом рынок продемонстрировал максимальное значение с лета прошлого года. Средневзвешенный бюджет спроса в сентябре составил 235 тыс. рублей за объект в месяц, что на 4% выше показателя в прошлом квартале.

Специалисты отмечают, что запрашиваемые ставки аренды так же, как и арендуемая площадь повышались практически каждый месяц в 2023 году, достигнув своих максимальных значений в сентябре, когда нишу просторных по площади квартир заняли вернувшиеся из отпусков семейные арендаторы с детьми. В этом же году их ряды пополнили арендаторы из регионов, которые зачастую стали выбирать московские учебные заведениях для своих детей в качестве альтернативы обучению за границей.

«Основной же приток арендаторов мы видим среди тех, кто планировал, но пока не готов покупать квартиры или находится в стадии выбора квартиры без ремонта. Такие арендаторы не идут на компромиссы с точки зрения комфорта и арендуют просторные и качественные квартиры по более высокой цене», — подчеркивает Куликова.

В целом за последний год средняя арендная ставка спроса выросла на 15% вместе со средней арендуемой площадью, которая увеличилась за данный период примерно на 20%. Основной спрос с начала года приходится на бюджет от 100 тыс. до 200 тыс. рублей за объект в месяц. На такой диапазон ставок пришлась почти половина спроса по итогам января–сентября 2023 года (48%).

«Собственники существенно не индексируют цены предложения, так как в структуре ставки заложен торг, обсуждаемый дисконт сейчас минимальный. В целом сокращение разрыва между ставками запрашиваемыми собственниками и бюджетом сделок в настоящий момент обладает очень оздоравливающим для рынка эффектом. И сегодня мы пока не рекомендуем арендодателям существенно пересматривать бюджет. Ведь несмотря на столь позитивную ситуацию со спросом, объем предложения недвижимости в аренду снижается, но данный показатель всё еще велик. По итогам третьего квартала 2023 года число предложений снизилось на 31% в сравнении со вторым кварталом этого года и соответствует уровню в начале прошлого года», — комментирует Куликова.

По ее словам, в ближайшие месяцы стоит внимательно наблюдать за ситуацией на рынке. Специалист не исключает, что та динамика сделок, которая наблюдалась в мае в связи с приездом в Москву тех, кто ранее переезжал жить в страны с жарким климатом, не окажется временной.

«В ближайшие месяцы мы не исключаем вероятности того, что такие арендаторы вернутся обратно. Показательными с этой точки зрения для рынка станут октябрь и ноябрь», — подытожила Куликова.

Ранее в этот день аналитики «Метриум» сообщили «Известиям», что самые дешевые элитные апартаменты в столичных новостройках продаются за 28,2 млн рублей. При этом самый дорогой лот в элитных новостройках, по данным аналитиков, пентхаус площадью 805 кв. м за 3,2 млрд рублей. В целом по итогам III квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы объем предложения снизился на 11,9%.

В этот же день сообщалось, что в III квартале 2023 года цены на квартиры в Москве уверенно демонстрировали положительную динамику во всех сегментах. По данным компании Pioneer, наибольшая динамика отмечена в комфорт- и премиум-классах, где цены выросли на 8%. В бизнес-классе за последние три месяца показатель увеличился на 4%, в элитном — на 2%.