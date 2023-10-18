На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом в среду, 18 октября, сообщает Klymenko Times.
«В Днепропетровской области слышно взрывы», — отмечается в Telegram-канале издания.
В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.
Ранее этим же днем, 18 октября, также сообщалось о взрывах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровске. Тогда украинское издание «Зеркало недели» рассказало о воздушной тревоге в Запорожье.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.