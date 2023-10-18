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Украина признала молдавский язык румынским

Украина признала молдавский язык румынским

Премьер Румынии: Украина теперь официально будет считать молдавский язык румынским
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Фото: РИА Новости/Родион Прока
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Руководство Украины отныне официально будет считать молдавский язык румынским. Об этом 18 октября сообщил находящийся с визитом на Украине премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», — цитирует слова Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем украинский телеканал «Прямой».

Чолаку указал, что еще предстоит предпринять некоторые законодательные шаги, включая уведомление об этом Европейского совета. Кроме того, румынский премьер назвал молдавский язык «изобретением России», добавив, что после решения Киева этот язык «был вычеркнут».

Уроки румынского: почему Молдавия отказывается от своего языка
Переименование подчеркивает геополитический курс страны

Ранее, 16 октября, Чолаку заявил о достижении предварительных договоренностей с Украиной по вопросу молдавского языка, сообщив, что на Украине готовят проекты законодательных поправок, в которых будет прописано о существовании только румынского языка.

22 марта президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. Она подчеркнула, что те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию.

До этого, 18 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавский язык — это символ самоидентификации жителей Молдавии и он является более древним, чем румынский. Захарова отметила, что первые упоминания молдавского относятся еще к XVI веку, тогда как румынский оформился только в конце XVIII века.

30 ноября прошлого года Румыния призвала Украину признать, что молдавского языка не существует. Об этом говорилось в сообщении МИД Румынии по итогам встречи главы ведомства Богдана Ауреску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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