Госдума подготовила предложения по компенсации советских вкладов

Рабочая группа в Государственной думе подготовила предложения по компенсации советских вкладов в Сбербанке. Об этом 18 октября депутат Владимир Сенин рассказал на заседании комитета по финансовому рынку.

По его словам, выработаны пять предложений, два из которых он назвал «позитивными».

Первое заключается в том, чтобы перевести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка. Второе предусматривает, что Министерство финансов и Сбербанк согласуют размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам.

«Суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста 78+ начинать выплачивать», — сказал Сенин.

С 1995 года в России действует закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также на счетах по договорам личного страхования и в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Однако закон, предусматривающий перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, до сих пор не принят. В связи с этим начало выплат с 2003 года ежегодно переносится.

Сенин отметил, что тремя другими предложениями рабочей группы являются дальнейшая ежегодная приостановка действия закона, бессрочная приостановка и признание его утратившим силу. Для этих трех вариантов, отметил Сенин, потребуется серьезная аргументация.

29 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предложил повысить страховое возмещение для долгосрочных вкладов. По ее словам, оно должно стать выше, чем по обычным депозитам. ЦБ РФ также может предусмотреть снижение отчисления банков в Агентство по страхованию вкладов по длинным вкладам.

Ранее, 15 сентября, ряд российских банков сообщил «Известиям», что планирует повысить ставки по сберегательным продуктам. Такое решение было принято финансовыми организациями в связи с повышением Центробанком ключевой ставки.