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Подозреваемый в расчленении собственного сына пенсионер задержан в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранители задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении сына в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ведомстве установили, что убийство произошло в ночь на 18 октября в поселке Лещево. Задержанный и его 36-летний сын праздновали день рождения, между ними завязался конфликт. В результате пенсионер нанес мужчине четыре ножевых ранения, а затем расчленил тело, расфасовав его части по пакетам. Останки сына он погрузил в автомобиль Honda и выбросил с моста через реку Перовка.

Пенсионер был пойман в этот же день.

«Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящий момент он передан в следственные органы для принятия процессуального решения», — уточнили в региональном ГУ МВД.

Ранее, 18 октября, на федеральной трассе «Скандинавия» был обнаружен фрагмент руки человека. Позже в 30 м от моста было найдено тело мужчины без рук, ног и головы. Подробности уточняются.

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