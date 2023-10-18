Российские туристы в Ливане рассказали о спокойной обстановке в стране

Российские туристы, находящиеся сейчас в Ливане, в беседе с «Известиям» рассказали об обстановке в стране на фоне эскалации в отношениях Тель-Авива и Бейрута — по их словам, всё спокойно.

Россияне находятся в Ливане уже пятый день.

«Все довольны, все счастливы, никто ничего не боится, завтра уже спокойненько улетаем домой», — отметила одна из туристок.

Обстановка на границе Израиля и Ливана по-прежнему остается напряженной. Группировка «Хезболла» с ливанской территории регулярно обстреливает пограничные израильские пункты и кибуцы, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также ведет ответный огонь.

Так, ранее этим же днем ЦАХАЛ открыла огонь по Ливану в ответ на обстрелы своей территории. До этого, 17 октября, израильская армия сообщила о ведении танкового и артиллерийского огня по территории Ливана. Отмечалось, что это стало ответом на обстрел «Хезболлой» с ливанской территории. В тот день с территории Ливана также осуществлялись обстрелы.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

В целом за 12 дней эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Палестины погибли 3 478 человек, из них — более 1,3 тыс. детей. Ранения получили еще 13 тыс. палестинцев. Потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.