На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию
До 60% украинского экспортного зерна идет через территорию Румынии, отметил 18 октября в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сейчас до 60% нашего экспортного зерна идет транзитом через румынскую территорию. А по объемам двусторонней торговли Румыния для Украины вышла на третье место», — написал он.
Украинский премьер также выразил надежду на будущий вклад Бухареста в восстановление Украины.
До этого, 10 октября, украинский президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности Киева и Бухареста о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства.
В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.
7 сентября Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна.
1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.