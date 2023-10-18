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На Украине заявили о транзите до 60% украинского экспортного зерна через Румынию

Премьер Украины: до 60% украинского экспортного зерна идет через Румынию
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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До 60% украинского экспортного зерна идет через территорию Румынии, отметил 18 октября в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сейчас до 60% нашего экспортного зерна идет транзитом через румынскую территорию. А по объемам двусторонней торговли Румыния для Украины вышла на третье место», — написал он.

Украинский премьер также выразил надежду на будущий вклад Бухареста в восстановление Украины.

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До этого, 10 октября, украинский президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности Киева и Бухареста о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

7 сентября Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна.

1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

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