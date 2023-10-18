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Мать задержанного за пентаграмму у квартиры Трушнина отказалась признавать вину сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ольга Валерьевна, мать задержанного за рисунок пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина Владислава Р., заявила, что ее сын не мог взять подобный заказ.

Ранее в этот день у двери квартиры журналиста в Москве злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи. По подозрению в совершении преступления задержаны Владислав Р. и Светлана А. Как сообщили «Известиям», молодые люди проживают в одной квартире с родителями Владислава.

«Ну это могла взять только она», — заявила Ольга Валерьевна.

Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Молодой человек рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что они осуществили пять заказов по пяти разным адресам. Ему до конца не объясняли значения пентаграмм.

Валентина Ж., мать подозреваемой, в беседе с «Известиями» отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила», а ее причастность еще «надо доказать».

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