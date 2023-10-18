«Известия» показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Белогоровке

Добровольческий отряд «Барс-12» уничтожает склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и блиндажи националистов в Белогоровке Луганской Народной Республики (ЛНР). Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 18 октября показал кадры с позиций российских бойцов.

«Ну сегодня слякотная такая погодка, немного сырая, потому решили придать огоньку, и сейчас по противнику будет открыт огонь!» — отмечает Зименкин.

Речь журналиста перебивают звуки залпов орудий с российских позиций. После этого военные сообщают, что снаряд попал в цель. Одного снаряда оказалось мало, поэтому вслед за ним по противнику пустили второй зажигательный боеприпас.

Как сообщил командир минометного расчета отряда «Барс-12» с позывным Забой, на этом направлении основная работа ведется по боекомплектам ВСУ и блиндажам.

«Потихонечку поджигаем, они вылезают, потом осколками добиваем их. Шансов у них маловато. Уже не раз мы их уничтожали. Они отстраиваются, мы сидим ждем, пока они отстроятся, мы их опять уничтожаем, поджигаем, но они опять туда заходят. Какой-то нескончаемый конвейер по уничтожению», — отмечает боец.

Он сообщил, что с 2014 года националисты тщательно обустроили подземный город в Белогоровке, где сейчас они прячутся. К этому моменту российские силы наносят удары по этому городу: где возможно, забрасывают ВСУ осколками.

Ранее, 15 октября, Минобороны России показало кадры работы российской артиллерии по позициям бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровке. Артиллерия Южной группировки Вооруженных сил РФ точными ударами поражает опорные пункты, блиндажи и места размещения личного состава противника. За точностью огня с воздуха следят операторы беспилотных летательных аппаратов.

До этого, 12 октября, сообщалось, что танкисты Южной группировки войск уничтожили позиции ВСУ у Белогоровки. Российские танки нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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