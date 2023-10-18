ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара

В госпитале Аль-Ахли на момент удара находилось много пациентов, эвакуировать людей было бы невозможно. Об этом 18 октября заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, среди пациентов было много детей и женщин.

«Эвакуация многих пациентов была просто невозможна из-за <...> критического состояния многих пациентов, а также нехватки машин скорой помощи, персонала и возможностей остальной части системы здравоохранения», — передает ТАСС слова Гриффитса.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю Аль-Ахли. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным погиб 471 человек.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. Войска еврейского государства отметили, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты Палестинского исламского джихада. Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

Позже, 18 октября, палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам ЦАХАЛ. Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофал заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследованияобстоятельств обстрела госпиталя.

В тот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному объявлению гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке, а также осудил удар по больнице.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, со стороны Палестины погибли 3 478 человек, более 12 тыс. ранены. Среди израильтян число жертв достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.