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Сюжет:

Россия потребовала объективного расследования удара по больнице в Газе

Небензя: РФ требует объективного расследования удара по больнице в Газе и наказания виновных
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Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
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Россия призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом 18 октября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) организации по ближневосточному конфликту.

«Мы требуем объективного расследования и наказания виновных. Вот цена промедлений членов Совета, многие из которых прокрастинировали с момента начала эскалации. А мы об этом предупреждали еще в понедельник», — сказал он.

Ранее, 17 октября, в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.

18 октября Палестина выступила за проведение международного расследования данного инцидента, в том числе под эгидой ООН.

В этот же день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что прямую ответственность за обстрел больницы в секторе Газа несет Израиль, поскольку при ударе по медицинскому учреждению использовались военные средства, которые доступны только ЦАХАЛ. Палестинское движение призвало ООН и всë мировое сообщество осудить отвратительное преступление, совершенное оккупационной армией, и остановить «жестокую агрессию и геноцид».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Палестинский исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

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Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

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