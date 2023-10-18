Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Мир
ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Общество
Суд отправил под арест фигуранток дела о торговле детьми в Москве
Мир
В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом
Мир
Байден пообещал обратиться к конгрессу США за пакетом помощи Израилю
Общество
Обыски прошли в медклинике в Москве по делу матери с 15 детьми
Мир
Полянский назвал провалом США наложение вето на резолюцию Бразилии
Мир
Байден заявил о данных Пентагона об ответственности ХАМАС за удар по госпиталю
Общество
Суд арестовал третью фигурантку дела о торговле детьми
Сюжет:

Египет проконтролирует доставку помощи в сектор Газа с ООН и Красным Полумесяцем

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Египет совместно с ООН и Красным Полумесяцем будет контролировать доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри.

«Мы вместе с ООН и египетским Красным Полумесяцем будем контролировать доставку помощи», — сказал он телеканалу Al Arabiya.

Издание также сообщило, что Израиль разрешил доставку гуманитарных грузов в сектор Газа через Египет.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

17 октября члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива сообщили, что выделят $100 млн на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Организация также потребовала незамедлительного введения режима прекращения огня и остановки военной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее, 16 октября, Евросоюз (ЕС) начал операцию по доставке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Она включает в себя предметы жилья, лекарства и гигиенические наборы. Сама операция будет проводиться по гуманитарному воздушному мосту и состоять из нескольких авиарейсов в Египет.

15 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Так, пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023