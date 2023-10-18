Египет проконтролирует доставку помощи в сектор Газа с ООН и Красным Полумесяцем

Египет совместно с ООН и Красным Полумесяцем будет контролировать доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри.

«Мы вместе с ООН и египетским Красным Полумесяцем будем контролировать доставку помощи», — сказал он телеканалу Al Arabiya.

Издание также сообщило, что Израиль разрешил доставку гуманитарных грузов в сектор Газа через Египет.

17 октября члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива сообщили, что выделят $100 млн на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Организация также потребовала незамедлительного введения режима прекращения огня и остановки военной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее, 16 октября, Евросоюз (ЕС) начал операцию по доставке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Она включает в себя предметы жилья, лекарства и гигиенические наборы. Сама операция будет проводиться по гуманитарному воздушному мосту и состоять из нескольких авиарейсов в Египет.

15 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Так, пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.