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Эксперты объяснили рост заимствований банков у ЦБ

Банки нарастили заимствования у ЦБ: эксперты назвали причины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российский банки 12 октября нарастили заимствования у Центробанка до 6,98 трлн рублей, следует из опубликованных данных на сайте регулятора. 13 октября их обязательства достигли 7,14 трлн рублей, но уже 17-го снизились до 3,268 трлн рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что это может быть связано с тем, что финансовые организации ожидают роста ключевой ставки.

Ранее на изменение показателей обратило внимание издание РБК.

«Подобная динамика может быть связана с желанием отдельных банков выполнить требование по усреднению обязательных резервов до ожидаемого повышения ставки в конце октября», — сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Исходя из того, что основной объем роста в указанный период пришелся на обеспеченные кредиты (то есть под залог нерыночных кредитов), то речь идет об очень небольшом числе крупнейших финансовых организаций, добавил он.

«Здесь мы согласны с мнением большинства аналитиков, что руководство банков уверено, что ключевая ставка вырастет и вырастет существенно — до 15%. Поэтому банки стараются занять сейчас по более низким ставкам, чтобы впоследствии заработать дополнительную маржу. Но за этой краткосрочной турбулентностью мы все же видим тренд к переходу от ситуации профицита ликвидности к ситуации дефицита ликвидности. Мы уже привыкли к профицитным состояниям, но сейчас нужно привыкать к обратному», — сказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По его словам, важными факторами такого состояния являются и высокий спрос на наличные со стороны населения при одновременном росте нормативов резервирования.

Прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2023 года оценивается в диапазоне от профицита 0,7 трлн рублей до дефицита 0,2 трлн рублей. Средний за декабрьский ПУ (период усреднения обязательных резервов. — Ред.) баланс ликвидности оценивается в диапазоне от профицита 0,6 трлн рублей до дефицита 0,3 трлн рублей. Фактическое значение дефицита будет определяться как темпами оттока средств из банков, так и действиями Банка России до установления требований по резервированию», — заключил Гришунин.

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Ранее, 10 октября, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать и в следующем году. Кроме того, не исключено усиление ее жесткости по отношению к уже принятым решениям по ключевой ставке, отметил он.

В середине сентября регулятор объявил о повышении ключевой ставки до 13% годовых. Это стало третьим подряд ужесточением денежно-кредитной политики за последнее время. Так, 15 августа, Центробанк увеличил ключевую ставку до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. 21 июля уровень был увеличен с 7,5% до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября 2022 года.

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