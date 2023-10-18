Обыски прошли в медклинике в Москве по делу матери с 15 детьми

В рамках уголовного дела по факту торговли детьми, расследуемого Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Москве, прошли обыски в частной медицинской клинике. Об этом 18 октября говорится в Telegram-канале ведомства.

Как следует из опубликованных видеокадров, обыски прошли в кабинетах медицинского персонала. Также силовики осмотрели помещения, где хранятся медикаменты.

Следователи выяснили, что именно в этой организации обвиняемая получила подложные документы, содержащие ложные медицинские данные.

«В настоящее время допрашивается руководство и сотрудники, изымается медицинская документация», — добавили в СК.

Как уточнил источник «Известий» в правоохранительных органах, обыски прошли в многопрофильном медцентре «Дельта Клиник» в центре Москвы.

В рамках уголовного дела были задержаны две подозреваемые.

Первую подозреваемую, 47-летнюю Юлию Л., задержали 16 октября после получения информации из больницы о выявлении в крови одного из воспитываемых ею детей запрещенного к применению при его заболевании лекарства. Прокуратура начала проверку в отношении подозреваемых.

Всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей. С ее слов, трех из них родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить. При этом факт отсутствия родства между нею и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Ее сообщница, 44-летняя Наталья П., на иждивении у которой также находились 15 детей, является создательницей приюта попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей. Наталья помогала с регистрацией детей на имя Юлии.

Другая подозреваемая — 30-летняя гражданка Узбекистана Фаризаде У. По данным следствия, она родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых передала 47-летней москвичке Юлии Л. Та, используя поддельные документы, зарегистрировала их в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

18 октября Фаризаде У. и Юлию Л. арестовали.

В настоящее время все 15 детей, которые проживали у Юлии, находятся у бабушки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Накануне силовики провели обыски по месту жительства детей и подозреваемых.