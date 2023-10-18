Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев

США считают высшим приоритетом освобождение американских заложников, которые захвачены боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом 18 октября заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своей речи в по итогам экстренного визита солидарности в Израиль в Тель-Авиве.

«Позвольте мне заверить вас — для меня, как американского президента, нет более высокого приоритета, чем освобождение и безопасное возвращение всех этих заложников», — передает слова Байдена издание Times оf Israel.

Он подчеркнул, что США работают с партнерами во всем регионе и используют все возможности, чтобы вернуть домой тех, кто находится в плену у ХАМАС. При этом Байден отметил, что не может публично говорить о каких-либо деталях в деле работы США по освобождению заложников.

Байден прибыл в Израль с визитом на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Он указал, что 7 октября стало самым смертоносным днем для еврейского народа со времен холокоста и что Вашингтон не будет бездействовать в случае угроз Израилю.

Американский лидер также обратится к конгрессу США с просьбой о предоставлении пакета военной помощи Израилю. Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять боеприпасы для системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Между тем официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал приезд американского лидера стратегически значимым, потому что может повлиять на весь Ближний Восток, хотя на наземную операцию ЦАХАЛ приезд хозяина Белого дома не повлияет.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

К этому моменту за 12 дней эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Палестины погибли 3478 человек, из них более 1,3 тыс. детей. Ранения получили еще 13 тыс. палестинцев. По последним данным, с начала обострения конфликта потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.