В посольства Израиля и США в Аргентине поступили угрозы о бомбах

В посольства Израиля и США в Аргентине поступили о сообщения о якобы заложенных бомбах. Об этом 18 октября сообщил портал Infobae.

По словам источника в полиции, обе дипмиссии получили электронные письма с угрозами. Из посольства Израиля были выведены сотрудники, в американском диппредставительстве эвакуация не проводилась.

Полиция провела проверку в обоих зданиях и не обнаружила взрывчатку. В отношении угроз будет проведено расследование.

Издание отмечает, что в 1992 году произошел теракт в посольстве Израиля в Буэнос-Айресе. Тогда погибли 22 человека, еще 242 получили ранения, здание дипмиссии было полностью уничтожено.

Ранее в этот день стало известно, что Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с демонстрациями, вызванными событиями в секторе Газа. В посольствах в других странах объявлен режим повышенной готовности. Кроме того, еврейское государство стремится эвакуировать своих дипломатов из стран, нахождение в которых может быть опасно для израильтян.

17 октября демонстранты собрались на акцию протеста перед посольством Израиля в столице Турции. Между ними и полицией произошло несколько столкновений.

К напряженной обстановке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не причастна к удару по госпиталю. ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.