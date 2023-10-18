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Дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в ТЦ на юге Москвы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Уголовное дело по факту покушения на убийство было возбуждено после конфликта со стрельбой в торговом центре на юге Москвы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила в среду, 18 октября.

«Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Утром 18 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения на улице Михневская в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной достал находившееся при нем огнестрельное оружие ограниченного поражения и произвел не менее трех выстрелов в область головы и туловища потерпевшего. Пострадавшего 1995 года рождения доставили в столичную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Местонахождение злоумышленника было установлено. Им оказался мужчина 1987 года рождения. Его задержали, пишет «Москва 24».

«В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — заключила Иванова.

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Ранее, 3 октября, в Москве неизвестные обстреляли водителя Mercedes и забрали из его машины сумку с 20 млн рублей.

Инцидент произошел на Донецкой улице. Когда водитель остановился на красный свет светофора, к автомобилю подошли неизвестные люди, которые разбили стекло двери и произвели выстрелы из травматического оружия. Затем они похитили из машины сумку с деньгами.

На данный момент водитель находится в медицинском учреждениb. По факту преступления проводится расследование.

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