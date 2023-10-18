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Bild сообщила об отправке элитного спецназа ФРГ на Кипр для эвакуации граждан страны

Bild: Германия перебросила спецназ и военных на Кипр для эвакуации граждан ФРГ
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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Германия перебросила на Кипр специальные элитные военные подразделения, чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать граждан страны. Об этом 18 октября сообщила газета Bild co ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник пояснил, что в случае расширения палестино-израильского конфликта может потребоваться эвакуация немцев из Ливана. Немецкие военные, прибывшие на Кипр с необходимым оборудованием, могут оказать содействие в этом со стороны моря.

Кроме того, на остров передислоцированы силы подразделения спецназа федеральной полиции ФРГ — GSG 9, специализирующегося на спасении заложников. Речь идет не только о гражданах ФРГ, но и тех, кто работал в секторе Газа и хочет покинуть анклав. В регионе также имеются военно-транспортные самолеты Вооруженных сил Германии (А400М и С-130).

Правительство ФРГ проинформировало профильные немецкие ведомства, что доступные силы для таких операций готовы к действиям.

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Ранее в среду МИД Германии сообщил, что в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли менее десяти немцев. Уточнялось, что в секторе Газа остается «небольшое трехзначное» количество немецких граждан, то есть более 100.

16 октября телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя боевого крыла ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — сообщил, что общее число заложников палестинского движения на тот момент составляло от 200 до 250 человек. Отмечалось, что 200 из них — израильские пленные, а остальные «распределены между другими фракциями».

Источник сообщил, что ХАМАС собирается освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс.

В секторе Газа на сегодняшний день погибли более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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