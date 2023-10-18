Постпред США при ООН объяснила блокировку резолюции по сектору Газа в Совбезе

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 18 октября, что резолюция Бразилии по ситуации в секторе Газа не отражает право Израиля на самооборону. Ее слова проводит Организация Объединенных Наций на своем сайте.

Таким образом она объяснила, почему Соединенные Штаты в ходе заседания Совбеза ООН наложили вето на бразильскую резолюцию.

«Израилю присуще стремление к самообороне, как это отражено в статье 51 Устава ООН», — добавила она.

Томас-Гринфилд отметила, что Вашингтон не может поддержать предложение Бразилии, однако продолжит тесно сотрудничать со всеми членами СБ ООН по вопросам ближневосточного кризиса.

Ранее в этот день стало известно, что Совбез ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, которая призывала отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. За принятие проголосовали 12 членов совета, однако США наложили вето, а Россия и Великобритания воздержались от голосования. Перед этим СБ ООН также отклонил российскую поправку к бразильскому проекту с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, против поправки также выступили США.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал данный шаг Вашингтона проявлением лицемерия и двойных стандартов. Дипломат также процитировал главу корпорации Loсkheed Martin Джеймса Тэклета, который заявил о бессмысленности сдерживания Израиля от военной операции в секторе Газа, так как она способствует развитию военно-промышленного комплекса, назвав эти слова «сутью политики США от Ближнего Востока до Украины или Азиатско-Тихоокеанского региона».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.