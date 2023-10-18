В Балашихе мужчина убил пожилую мать и покончил с собой
Уголовное дело по факту убийства пенсионерки было возбуждено в Балашихе. Об этом пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области сообщила в среду, 18 октября.
Тело 66-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире.
«Также организована проверка по факту обнаружения тела ее 41-летнего сына под окнами квартиры <...>. Предварительно установлено, что 18 октября около полуночи мужчина в квартире своей матери нанес женщине телесные повреждения, а затем свел счеты с жизнью», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли два мобильных телефона, смывы со следами крови, а также следы пальцев и ладоней. В настоящее время проводятся допросы.
Ранее, 19 сентября, на юго-востоке Москвы нашли тело убитого младенца. Его обнаружили в квартире жилого дома на Таганрогской улице. Было установлено, что десятимесячный малыш скончался от удушения. По данным «Известий», ребенка могла задушить мать.