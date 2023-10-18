Эксперт назвал две категории водителей для незамедлительной смены резины

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал в среду, 18 октября, каким автомобилистам следует поменять летнюю резину на зимнюю прямо сейчас.

«Сейчас в первую очередь о смене резины следует задуматься тем, кто рано выезжает из дома и пользуется загородными трассами, потому что на них по утрам лед», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, с учетом того, что сейчас в Москве ночью стабильно фиксируются минусовые температуры, стоит задуматься о том, чтобы «переобуться».

Сажин рассказал, что при минусовых температурах свойства резины теряются, летняя резина становится дубовой и плохо ведет себя на морозе. Он добавил, что не стоит откладывать до последнего, чтобы потом не стоять в очереди на шиномонтаж.

Он уточнил, что основной критерий смены — это среднесуточная температура +5 градусов.

Ранее, 16 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве со среды и до конца текущей недели прогнозируется гололедица из-за понижения температуры, сообщает телеканал «360».