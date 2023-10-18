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Полянский назвал провалом США наложение вето на резолюцию Бразилии

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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance
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США потерпели огромный внешнеполитический провал, наложив вето на бразильскую резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Об этом 18 октября заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона», — написал он.

Ранее в этот день Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, которая призывала отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. За принятие проголосовали 12 членов совета, однако США наложили вето. Россия и Великобритания воздержались от голосования.

Перед этим СБ ООН также отклонил российскую поправку к резолюции Бразилии с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Против поправки также выступили США.

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16 октября СБ ООН также отклонил проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Против принятия выступили США, Великобритания, Франция и Япония.

В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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