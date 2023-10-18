Воздушная тревога в Севастополе отменена, о чем в среду, 18 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем аккаунте в Telegram.

Тем временем дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила в своем Telegram-канале, что морской пассажирский транспорт возобновляет работу.

Тревога была объявлена менее часа назад. Горожан призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Также сообщалось о прекращении движения морского и наземного общественного транспорта.

Развожаев между тем сообщал, что в районе Сухарной балки флот РФ отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности. А в районе Сахарной Головки наблюдается задымление, на место приехали спасатели, добавил губернатор. О возможных пострадавших не сообщалось.

Ранее, 6 октября, российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских националистов с моря. Тем же вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.

Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.