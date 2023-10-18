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Капремонт Дома культуры «Галактика» завершили на Камчатке

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В Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края завершили капитальный ремонт Дома культуры «Галактика». Об этом сообщает региональное правительство.

В рамках ремонта подрядчик заменил кровлю и смонтировал навесной утепленный вентилируемый фасад. Также рабочие привели в порядок гардероб.

«Внутри здания также прошел ремонт лестничных маршей и площадок, а также ремонт входной группы», — рассказал замдиректора по административно-хозяйственным расходам ДК Олег Сихфрид.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia, работы прошли в рамках нацпроекта «Культура».

В сентябре сообщалось, что в селе Константиноградовка в Амурской области в 2024 году планируют завершить масштабный ремонт Дома культуры, включающий замену кровли, окон, дверей, полов, систем отопления и водоснабжения, электропроводки. Стоимость работ составляет 37 млн рублей.

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