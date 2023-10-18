Капремонт Дома культуры «Галактика» завершили на Камчатке
В Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края завершили капитальный ремонт Дома культуры «Галактика». Об этом сообщает региональное правительство.
В рамках ремонта подрядчик заменил кровлю и смонтировал навесной утепленный вентилируемый фасад. Также рабочие привели в порядок гардероб.
«Внутри здания также прошел ремонт лестничных маршей и площадок, а также ремонт входной группы», — рассказал замдиректора по административно-хозяйственным расходам ДК Олег Сихфрид.
Как уточняет ИА KamchatkaMedia, работы прошли в рамках нацпроекта «Культура».
В сентябре сообщалось, что в селе Константиноградовка в Амурской области в 2024 году планируют завершить масштабный ремонт Дома культуры, включающий замену кровли, окон, дверей, полов, систем отопления и водоснабжения, электропроводки. Стоимость работ составляет 37 млн рублей.