Глава Рособрнадзора: модель перехода в 10-й класс изменится в ближайшее время
Модели перехода учеников из 9-го класса школы в 10-й и колледжи в ближайшем будущем изменятся. Об этом 18 октября заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями, не назвав сроков нововведений.
«Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», — сказал он.
По словам специалиста, схема не отвечает современным требованиям.
Для поступления в колледж не нужны результаты ЕГЭ или ОГЭ, требуется только аттестат, однако он часто выдается девятикласснику, чтобы он получил среднее профессиональное образование и не «портил картинку» в 10-м классе.
Музаев добавил, что средний бал по конкурсу аттестатов — 4,7.
«Выходит, в колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет», — заключил он.
В апреле глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что высшее образование в стране разделят на три уровня: базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).
В мае стало известно, что переход на обучение по новой системе планируется с 1 сентября 2025 года.